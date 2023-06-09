陸報告：上海夜經濟居世界前茅

「2023全球消費中心城市發展報告」在7日舉辦的「2023上海消費市場創新大會」上發布。「報告」稱，上海「夜光亮度」在全球30個樣本城市中位列第二。

由新華社中國經濟信息社編製的該份「報告」指出，「夜光亮度」代表了一個城市的經濟活力，「夜光亮度」排名靠前表明當地的夜經濟業態較為完善。上海除了「夜光亮度」排名靠前外，地鐵運營里程也是樣本城市中最長的，顯示了上海消費中心城市建設的「環境支持度」。

「報告」顯示，在全球消費中心城市中，倫敦、紐約和巴黎最具影響力、競爭力和標桿性。而在中國的城市中，上海、北京等通過加快完善消費基礎、優化消費環境、發展新興業態，已成為全球消費中心城市的前沿標桿。

「報告」稱，依託廣闊的腹地以及日益龐大的中等收入群體，中國的消費中心城市呈現多極發展態勢，如：上海以首店經濟主推高端品牌消費；北京培養消費品牌矩陣，釋放文旅消費潛力；香港的體驗型消費市場繁榮，貿易港樞紐功能突出。

2021年，上海、北京、廣州、天津、重慶五個城市啟動國際消費中心城市建設，逐步形成立足大陸國內、輻射周邊、面向世界的消費樞紐。「報告」指出，2022年，上述五城以全國8%的人口，創造了13.2%的消費規模，發揮了領頭羊作用。其中，上海擁有首屈一指的消費品牌覆蓋率和輻射帶動力。