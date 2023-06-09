陸報告：上海夜經濟居世界前茅

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「2023全球消費中心城市發展報告」在7日舉辦的「2023上海消費市場創新大會」上發布。「報告」稱，上海「夜光亮度」在全球30個樣本城市中位列第二。

由新華社中國經濟信息社編製的該份「報告」指出，「夜光亮度」代表了一個城市的經濟活力，「夜光亮度」排名靠前表明當地的夜經濟業態較為完善。上海除了「夜光亮度」排名靠前外，地鐵運營里程也是樣本城市中最長的，顯示了上海消費中心城市建設的「環境支持度」。

「報告」顯示，在全球消費中心城市中，倫敦、紐約和巴黎最具影響力、競爭力和標桿性。而在中國的城市中，上海、北京等通過加快完善消費基礎、優化消費環境、發展新興業態，已成為全球消費中心城市的前沿標桿。 　　

「報告」稱，依託廣闊的腹地以及日益龐大的中等收入群體，中國的消費中心城市呈現多極發展態勢，如：上海以首店經濟主推高端品牌消費；北京培養消費品牌矩陣，釋放文旅消費潛力；香港的體驗型消費市場繁榮，貿易港樞紐功能突出。

2021年，上海、北京、廣州、天津、重慶五個城市啟動國際消費中心城市建設，逐步形成立足大陸國內、輻射周邊、面向世界的消費樞紐。「報告」指出，2022年，上述五城以全國8%的人口，創造了13.2%的消費規模，發揮了領頭羊作用。其中，上海擁有首屈一指的消費品牌覆蓋率和輻射帶動力。

上海 北京

延伸閱讀

陸東航最快月中接收第二架C919 有望擴展執飛航線

中國金融監管總局長：加強金融監管是重要任務

心跳快到受不了 北醫完成首例孕婦無輻射心律不整電燒

端午小長假 中鐵上海局將發送旅客1500萬人次

相關新聞

陸媒披露 特斯拉赴墨複製上海工廠

陸媒「36氪」的獨家報導，特斯拉正嘗試在墨西哥複製一座上海工廠—包括它的供應鏈體系。報導稱，特斯拉正在動員不少中國的供應...

陸科技自主 資本市場挺

美中科技戰越演越烈，大陸積極推動科技自主國家戰略，資本市場扮演不可或缺關鍵角色。對此，大陸證監會主席易會滿8日表態，將適...

比亞迪：汽車業進入淘汰賽

比亞迪董事長王傳福（8）日表示，汽車行業已進入淘汰賽階段，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的機率很小。...

陸5月出口劇降 券商仍樂觀

大陸出現5月出口數字下滑的情況後，中國大陸的「中信證券」發布研報認為，中國大陸今年出口仍有望保持微幅正增長，同時也能保持...

人民幣貶至今年新低

人民幣對美元匯率續貶，其中，離岸人民幣8日一度跌破7.15， 續跌至今年新低。在岸人民幣也一度跌破7.14，本周天天創下...

陸家嘴論壇 推動上海金融建設

陸家嘴論壇8日在上海舉行，上海市委書記陳吉寧在陸家嘴論壇上表示，上海將全面落實中共中央決策部署，全面致力、提速推動上海國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦