陸家嘴論壇 推動上海金融建設

陸家嘴論壇8日在上海舉行，上海市委書記陳吉寧在陸家嘴論壇上表示，上海將全面落實中共中央決策部署，全面致力、提速推動上海國際金融中心建設。

陳吉寧指出，在會場周邊，分布著上海三個重要的金融集聚區，外灘萬國建築群熠熠生輝、陸家嘴金融城摩天大樓鱗次櫛比、虹口北外灘崢嶸初現，構成了一幅上海國際金融中心建設欣欣向榮、蒸蒸日上的生動圖景。

他說，2022年，上海證券市場首發募資額全球第一，現貨黃金交易量、原油期貨市場規模均居世界前三，全市金融業增加值占地區生產總值19.3%，金融從業人員超過47萬人。

陳吉寧表示，上海將努力推動科技-產業-金融良性迴圈，積極深化金融領域改革開放，持續營造具有競爭力和吸引力的金融發展生態，努力把上海國際金融中心建設成為金融與科技融合創新的引領者、服務綠色低碳轉型的示範樣板、金融風險管理與壓力測試的試驗區。

上海社科院國家高端智庫資深專家楊建文在會中指出，本次論壇舉行時間點剛好在中共中央經濟工作會議、全國兩會以後，儘管疫情防控進入後期，然而又有許多新的變化，「外界都在看國家的政策層面，特別是金融政策層面，是不是會有一些新的判斷出來、調整。」

楊建文表示，疫情防控進入後期，似乎進入一個新的階段，然而情況又有新變化，銀行不斷出現一些問題，美國聯準會的加息進入後期，但是還沒有過這個拐點。

他認為，經濟本身增長的角度來講，處於一個比較困難的時期，但還沒有陷入危機，在這個階段有矛盾，因此各國家之間的金融合作很重要。陸家嘴金融論壇成立最初，剛好遇到2008年金融危機，國家透過金融合作來處理，「本屆論壇上大家也關心，在疫情之後，金融如何助力全球經濟復甦。」

他指出，現在情況是新的一個國際金融體系和決策持續規則是在逐步形成過程，對於中國來講，就是先周邊再全球。論壇針對實體經濟相關的一些領域、項目在拓展到一般層面上進行合作。

陸家嘴論壇由中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會共同主辦，於6月8日至9日召開，主題定為「全球金融開放與合作：引導經濟復甦的新動力」，這是國家金融監督管理總局掛牌之後，首次成為陸家嘴論壇的主辦方之一。

本屆論壇，由國家金融監督管理總局局長李雲澤與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。這是李雲澤履新之後，首次擔任陸家嘴論壇輪值主席。議題涵蓋當前經濟、金融領域的熱點問題。