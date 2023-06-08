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陸商務部推汽車促銷活動為期半年 刺激經濟成長

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸商務部推汽車促銷活動為期半年。（網路照片）
陸商務部推汽車促銷活動為期半年。（網路照片）

大陸商務部8日宣布推出汽車促銷活動，提供各種購車優惠政策支持，並鼓勵金融機構提供汽車信用貸款等方便民眾買車，活動從6月開始至12月底，為期半年。外界預期將帶動一波汽車消費熱潮，有望帶動經濟成長。

大陸商務部8日印發關於組織開展汽車促消費活動的通知，進一步穩定和擴大汽車消費，根據「2023消費提振年」活動安排，商務部將組織開展汽車促消費活動，活動主題為「全民樂享 全民盛惠」，活動時間為2023年6月至12月。

通知重點作了兩項活動安排：一是「百城聯動」汽車節。活動強化購車優惠政策支持。加強活動經費、場地等保障，協調推動地方、企業等推出支持汽車消費的針對性政策舉措，充分發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構推出汽車信貸金融支持措施。

二是「千縣萬鎮」新能源汽車消費季。包括舉辦消費季系列活動，推動適銷車型下鄉，鼓勵企業針對農村地區特點，推動性價比高、實用性強的新能源貨車、微卡、輕卡等車型下鄉，進一步豐富農村新能源汽車產品供應，並推動售後服務網路，以及推動完善農村充電基礎設施。

大陸官方將汽車消費視為促進經濟成長的重要手段，並持續力挺新能源汽車，大陸國務院日前召開國務院常務會議提出，要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。

大陸商務部 國務院

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