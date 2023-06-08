陸乘聯會：5月新能源車銷量大增六成

大陸乘聯會8日發布5月全國乘用車市場分析報告指出，5月乘用車市場零售達到174.2萬輛，年增28.6%，其中，5月新能源車市場零售58萬輛，年增60.9%，今年以來新能源車累計零售242.1萬輛，年增41.1%。

華爾街見聞報導，乘聯會表示，3月以來的促銷價格熱度逐漸消退，但促銷仍處高位，消費者觀望情緒得以緩解，加之近期大量新品和低價新款推出，消費需求有所釋放，尤其

今年的上海車展成為推動國內汽車科技進步交流和汽車消費的強大平台，新品的加入和各地車展及發放消費券等豐富多彩的促銷活動，對提振消費信心有較好的增進效果。

5月新能源車國內零售滲透率33.3%，較去年同期26.6%的滲透率提升6.7個百分點。自主品牌中的新能源車滲透率57.1%；新勢力占比12.8%，年降3.9個百分點。

5月新能源乘用車出口9.2萬輛，年增135.7%，其中純電動占新能源出口的92.6%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的50%。

乘聯會總結指出，5月新能源乘用車企業總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統車企在新能源板塊表現尤為頑強。

在新勢力中，理想、零跑等新勢力車企銷量表現總體仍較強。主流合資品牌中，南北大眾（福斯）強勢領先，新能源車批發1萬7,478輛，佔據主流合資純電動58%強的市場，福斯堅定的電動化轉型戰略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發力。

展望6月全國乘用車市場，由於去年6月1日開始實施車購稅減半政策，因此政策啟動期疊加去年3-5月的購買延遲因素共振，導致去年6月的超高基期，不利於今年6月車市增速的表現，今年6月如出現負增長應該是正常現象。

乘用車市場進入半年收官期，各地方和車企努力衝刺銷量的意願仍較強，因此6月仍是產銷環比走勢較好的月份。隨著新能源的強勢增長，市場競爭更加充分，近期上市車型產品力穩步提升，銷量分化現象更為明顯，車企半年市場表現或加速分化。

從乘聯會監控的2023年1-4月份中國自主品牌車出口在當地市場零售年增45%，其中4月自主車出口的海外零售年增42%，繼續保持強勢良好增長的態勢。由此判斷中國乘用車的6月出口仍會保持強勢增長，推動6月總體乘用車的國內外總量繼續環比較好增長。