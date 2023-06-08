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蟲草乾草 每公斤上漲3萬元
「由於需求量和出口量增大，今年冬蟲夏草的價格比往年都高，乾草價格每公斤（同比）上漲約3萬元（人民幣，下同），單根鮮草價格（同比）上漲8元至10元。」6日，青海省冬蟲夏草協會祕書長姚孝寶向中新社表示。
中新社報導，當日，2023第四屆中國蟲草大會暨冬蟲夏草鮮草季開幕式在青海玉樹州玉樹市舉行。此次活動期間，冬蟲夏草交易額預計超過45億元。
中國大陸冬蟲夏草的產量占世界的90%以上，青海冬蟲夏草產量約占大陸總產量的60%以上。
據了解，蟲草商從牧民手中收購品質上乘的冬蟲夏草（1000根為一斤）乾草每公斤價格為210000元，品質中等的冬蟲夏草乾草每公斤價格為176000元至190000元。 青海省林業和草原局副局長、一級巡視員鄧爾平表示，「冬蟲夏草鮮草季」已成為推動青海省特色產業高質量發展的重要活動品牌。 冬蟲夏草作為一種名貴藥材和國家二級保護物種，是民眾收益的重要一環，同時也是維護青海生態系統的穩定性的重要一環。「採集冬蟲夏草形成的巨大產業已成為產區農牧民收入的主要來源，出售冬蟲夏草收入占到產區農牧民總收入的50%至80%。因此，冬蟲夏草的持續性發展也顯得尤為重要。」中國菌物學會理事長郭良棟表示。
預計2023年青海冬蟲夏草產業可實現勞動收益30億元，173萬農牧民從中受益。
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