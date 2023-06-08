新能源輕軌車下線 將出口阿根廷

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

6月6日上午九時許，中國中車出口阿根廷新能源輕軌車輛首列車在中車唐山公司下線，這也是大陸新能源輕軌車輛首個出口項目。這款新能源輕軌車具有可拓展多種動力模式、靈活可變編組等功能，將服務於阿根廷胡胡伊省。

新華社報導，下線儀式上，中車唐山公司董事長周軍年、阿根廷胡胡伊省設計規劃管理公司總裁帕布羅共同為阿根廷胡胡伊項目首列車下線揭幕。阿根廷胡胡伊省省長莫拉萊斯通過視訊連線形式參加了「雲下線」。

中車唐山公司阿根廷胡胡伊項目技術經理羅超介紹，該列車是以市場需求為導向，圍繞觀景、智能、綠色三大主題，以高端旅遊列車工業設計打造面向中低運量城軌交通和旅遊觀光的平台化產品。列車採用成熟的六軸鉸接平台，最高運行時速60公里，兩端均設有駕駛室，可雙向駕駛，既可多個單元靈活編組，也可多組列車重聯運行，載客定員從72人到388人靈活調整。

據介紹，阿根廷胡胡伊項目於2022年5月簽約，同年10月在中車唐山公司開工。該列車的外觀線條和配色以阿根廷世界文化遺產烏馬瓦卡山谷為主要特徵，並採用獨特的廣角觀景窗設計，為遊客乘車觀光提供了極大的便利。同時，阿根廷有著豐富的太陽能資源，該列車採用全電池驅動，在車廂頂部設兩個電量為352千瓦時的磷酸鐵鋰動力電池，契合綠色出行、舒適安全的理念。

周軍年表示，希望大陸新能源輕軌列車能夠促進阿根廷胡胡伊省旅遊業發展，推動阿根廷成為拉美國家綠色經濟的領導者，打造中國大陸同拉美合作共贏新典範。

阿根廷 輕軌

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