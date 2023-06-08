長三角高質量一體化 擘畫新路線圖

2023年度長三角地區主要領導座談會6月5日在安徽合肥舉行。6日，安徽省委書記韓俊代表與會各方通報了此次座談會以及長三角一體化發展主要成果。

新華社報導，會議以「攜手高質量一體化、奮進中國式現代化」為主題，全面總結長三角一體化發展上升為大陸國家戰略5年來的工作成效與經驗，明確將深化更多重點領域、重點區域協同合作，推動更多重大平台、重大項目落地見效，奮力為長三角更高質量一體化發展注入強大動力。

攜手打造長三角科技創新共同體，構建世界一流的重大科技基礎設施集群，促進長三角大科學裝置集群共建共享，探索國際科技開放創新生態改革試點。

全力打造新能源汽車和智能網聯汽車世界級產業集群，謀劃建設長三角區域量子通信城際幹線網絡，加快建設數位長三角，加強跨地區產業鏈供需對接合作。

推動高水平對外開放，打造重大開放平台，推動三省一市自貿試驗區聯動發展，落實長三角「一帶一路」合作共建機制，聯合開展出海招商等活動，推進世界級機場群建設。

攜手推進生態環境共保聯治，加快推進長江、淮河、江淮運河、新安江生態廊道，皖西大別山區和皖南-浙西-浙南山區長三角生態屏障建設。

增進民生福祉，實現長三角區域公共圖書館、國有博物館、A級旅遊景區支持社會保障卡一卡通用，完善長三角醫保協同發展機制，共建國家區域醫療中心，在養老機構等級評定、養老護理職業技能等級認定、長期護理保險異地結算等方面開展長三角區域一體化試點。

促進區域協調發展，協同增強欠發達區域高質量發展動能，推進滬蘇浙城市結對合作幫扶皖北城市取得標誌性進展。

會議還審議了長三角區域一體化發展2023年度工作計劃，確定2024年度長三角地區主要領導座談會在浙江舉辦。