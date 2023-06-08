20對浙港企業簽約 總額60.2億元人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

6月6日，浙港現代專業服務合作會議在浙江杭州召開。浙港兩地以現代專業服務為合作切入點，幫助兩地專業人士、工商界人士在融入中國大陸發展大局中更好實現共贏發展。此次會議促成20對浙港企業簽約總額約60.2億元人民幣的現代專業服務合作項目。

中新社報導，目前，香港是浙江第一大外資來源地、對外投資主要目的地以及企業境外上市和發債、境外參展首選地之一。浙港兩地在金融科技、生物醫藥、人工智能、互聯網、區塊鏈等領域合作前景廣泛。 　

大陸全國政協副主席、香港前行政長官梁振英表示，香港的專業服務在大陸改革開放中扮演重要角色和地位。新形勢下，需要進一步辨識和發揮香港專業服務的功能作用，助力高質量發展。

當日，香港中華總商會和浙商總會簽署建立友好合作關係備忘錄，約定發揮雙方商會優勢，帶領兩地專業人士、工商界人士進一步挖掘合作潛力，在更大範圍、更寬領域、更深層次進行需求對接和優勢互補，共同開拓國際市場，實現互利共贏。 　香港中華總商會會長蔡冠深表示，香港高質量的現代專業服務將提供海外投資環境與風險評估、多元化項目融資與金融配套服務，為浙江企業走向世界搭橋鋪路。 　據了解，此次會議按深度合作夥伴、意向合作夥伴、潛在合作夥伴三類對象，採取浙港企業1+1夥伴式邀請方式，搭建深度交流合作平台，探索浙港兩地市場主體間夥伴合作機制。

香港 商總

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