粵澳產學合作 聚焦研究積體電路

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

橫琴粵澳深度合作區再添一聯合實驗室。珠海澳大科技研究院——珠海一微半導體股份有限公司聯合實驗室（聯合實驗室）6日揭牌。

中新社報導，據了解，該聯合實驗室基於合作雙方優勢，聚焦積體電路與機器人技術研究與應用，將打造粵澳產學研交流合作的示範基地及技術創新與轉化中心，促進粵港澳大灣區積體電路、微電子產業鏈的發展。 　橫琴粵澳深度合作區經濟發展局副局長張戈表示，隨著《橫琴粵澳深度合作區促進集成電路產業發展若干措施》發布和產業培育，目前合作區已經形成了初具規模的積體電路產業集群。本次校企合作，緊密結合合作區產業的實際需求以及前沿發展方向，希望雙方在橫琴碰撞出新的火花、產出更多成果。

當天還進行了澳門大學、珠海澳大科技研究院與珠海一微半導體股份有限公司的專利許可簽約儀式，以及共建橫琴粵澳深度合作區集成電路人才基地簽約儀式。 　澳門大學副校長馬許願表示，本次共建聯合實驗室，實現專利許可和共建人才基地，是澳門大學與珠海一微半導體股份有限公司對產學研創新合作模式的又一積極探索。 　　

珠海一微半導體股份有限公司聯合創始人兼高級副總裁姜新橋表示，此次系列舉措，將推動雙方在移動機器人專用芯片研究和應用領域的合作進一步深入。 　　

澳門智慧人文勵政會會長吳在權表示，珠海一微半導體股份有限公司是橫琴優秀的科技企業，希望通過投資該公司，共同推進機器人產業的快速發展，由此更深入地參與到合作區的建設中，為澳門產業多元發展作出貢獻。

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