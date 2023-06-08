陸拯救青年失業率 百日千萬招聘

為暢通求職招聘管道，強化青年就業服務，大陸人社部6日啟動百日千萬招聘專項行動，將利用100天時間集中為大學畢業生等群體提供超千萬就業崗位，助力大學畢業生及各類勞動者求職就業。

新華社報導，據大陸人社部相關負責人介紹，該行動以「職引未來 築夢青春」為主題，多元拓展崗位管道。相關舉措包括：創新推出「就業局長訪企入園拓崗活動」，主動對接重點企業、政府投資項目、工業園區等，集中收集一批急需崗位信息；及時掌握基層機關事業單位、基層服務項目、基層管理和社會服務等崗位空缺情況，廣泛收集一批招募（聘）崗位信息；動員經營性人力資源服務機構、行業協會、社會組織廣泛參與，重點篩選一批適合大學畢業生學歷層次、技能水平的崗位信息等。

這位負責人表示，各地將聚焦需求量大、市場緊缺、發展前沿領域，面向醫藥衛生、信息技術、先進製造、節能環保等重點行業，推出行業性專場招聘活動；聚焦大學較集中、畢業生數量較多、流動就業需求較大的地區，推出區域性專場招聘活動；聚焦大學畢業生等青年，兼顧其他各類群體求職需求，推出不同定位、不同特色的群體性專場招聘活動。

行動期間，人社部在中國公共招聘網、中國國家人才網開設線上招聘平台。各地也將在本地公共招聘服務網站開設省級平台，同步發布招聘信息，開展各具特色的直播帶崗、入企探崗、視訊雙選會、雲招聘等線上活動。中國紡織工業聯合會、中國有色金屬工業協會、中國汽車工業協會等行業協會以及中智集團、國投人力、智聯招聘、58同城、前程無憂、BOSS直聘等人力資源服務企業將全程參與行動。