能源大漲 資源省分礦業薪情佳

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
受到國際能源價格上漲，內蒙古、山西、黑龍江等資源型省分，2022年採礦業平均工資高。圖為內蒙古重型礦卡進行運輸作業。（新華社）
受到國際能源價格上漲，內蒙古、山西、黑龍江等資源型省分，2022年採礦業平均工資高。圖為內蒙古重型礦卡進行運輸作業。（新華社）

第一財經報導，中國大陸目前已有16個省分公布2022年城鎮單位就業人員平均工資相關數據。其中，東部的浙江和江蘇城鎮非私營單位就業人員平均工資都超過人民幣12萬元。從行業類別來看，各省非私營單位收入前三行業都不相同，浙江、江蘇等地的訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業最賺錢；值得注意的是，受到國際能源價格上漲，內蒙古、山西、黑龍江等資源型省分，採礦業平均工資高。

統計數據顯示，在大陸已公布數據的16省中，有7省非私營單位就業人員平均工資超過了人民幣10萬元，其中浙江和江蘇超過了人民幣12萬元，其他如重慶、雲南、山東、四川、內蒙古等地平均年薪也超過人民幣10萬元。

而哪個行業最賺錢？從大陸全國維度來看，2022年無論是非私營還是私營，就業人員年平均工資水平排在前三位的行業均為訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業；金融業；科學研究和技術服務業。

但如果從各地來看，行業存在差異。大陸東部省分如浙江、江蘇等軟體與訊息技術薪水高；但在內蒙古、山西、甘肅、黑龍江和安徽等資源型省分的非私營單位中，收入最高的行業就是採礦業。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍在今年5月解讀稱，受國際能源價格上漲等因素影響，2022年採礦業的私營與非私營就業人員平均工資分別增長12.0%和9.3%。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強向第一財經指出，去年以能源產業為主的省分、城市增長快，主要原因是能源價格上漲。而且這種態勢還會持續一段時間，因為能源價格當前還處在比較高的位置。

整體而言，大陸職員平均工資維持逐年增長。大陸國家統計局數據顯示，去年大陸非私營單位職工年平均工資為人民幣114,029元，名義增長6.7%，但增速較上年回落3個百分點；私營單位就業人員年平均工資為人民幣65,237元，名義增長3.7%，增速比上年回落5.2個百分點。

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