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陸拚經濟救樓市 預估推出新策

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國大陸各地房市持續降溫，官方計畫再推一系列支持政策來提振房地產。圖為福建寧德一處正在建設中的房屋建案。（中新社）
中國大陸各地房市持續降溫，官方計畫再推一系列支持政策來提振房地產。圖為福建寧德一處正在建設中的房屋建案。（中新社）

中國大陸樓市（房市）在歷經年初「小陽春」後，4、5月顯疲態，銷售下滑，因此不少二線城市開始新一輪因城施策，方向包括放鬆限購、公積金政策優化、購房補貼等。證券日報報導，大陸專家預計，後續政策寬鬆的預期會強化，預計6月會有新的政策推出，而且部分政策工具「可能超出過往的常規工具範疇」。

第三方平台統計數據顯示，5月多數城市銷售面積較上期均延續下降態勢，企業推盤量也有明顯下降，供需兩端表現低迷。大陸統計局數據顯示，4月商品住宅銷售面積、金額分別為較上月下跌48%和38%。

也因此，多地持續「因城施策」進行房市政策調控。大陸房產調研機構中指研究院不完全統計，今年以來，已有百餘城推出房地產調控政策近300次，其中1~4月房地產政策優化頻次穩定在60次左右，較去年高峰期有所降低。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，5月樓市再度轉冷是近期多地進一步加碼「鬆綁」政策的直接原因。整體上看，當前總體經濟修復勢頭略低於市場預期，而房地產行業未能持續回暖是一個重要原因。

易居研究院研究總監嚴躍進向《證券日報》表示，當前正是房企抓銷售的關鍵期，尤其是4月至5月銷售數據不好的情況下，6月購房政策應該給予更多支持。因此預計大陸官方6月會有新政策推出。

未來政策可能如何調整？王青指出，可能加快推行「帶押過戶」（指已抵押的不動產買賣轉移時，不需提前歸還舊貸款、註銷抵押權，即可完成過戶、再次抵押和發放新貸款等手續）的節奏；另外，著眼於支持改善性住房需求，引導居民房貸利率全面下行，後期也不排除推出二套房貸利率政策靈活調整機制的可能。下半年，在中期借貸便利（MLF）利率保持穩定的前景下，作為房貸利率的定價基準，5年期以上貸款市場報價利率（LPR）有可能單獨下調。

此前彭博報導稱，大陸監管部門正制定多項新刺激措施，包括降低大城市部分非核心街區首付（頭期款）比例、降低房仲佣金，並可能進一步放寬住宅購買限制。

另一方面，大陸市場也有聲音指出一線城市房市調控或將鬆綁。第一財經報導，中指研究院市場研究總監陳文靜認為，當前一線城市調控政策仍較為嚴格，若政策能跟進優化，有望向市場釋放更加積極的信號，起到穩預期、提信心的作用。

房地產 一線城市

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