陸出口疲弱 兩岸貿易續縮

大陸海關總署昨日公布最新外貿數據，按美元計，大陸五月出口年減百分之七點五，衰退幅度遠超市場預期，終止先前連續兩個月正成長。市場分析指出，外需疲弱加上受去年高基期影響，大陸下半年出口恐延續跌勢，中國經濟將更加依賴內需，但如何提振內需則是大陸官方一大考驗。

大陸五月進口較去年同期下跌百分之四點五，降幅低於預期。五月貿易順差六百五十八億美元，為近七個月低點。今年前五個月，中國大陸前四大貿易夥伴依序為東協、歐盟、美國與日本，但除了與東協的進出口仍維持正成長，大陸與歐盟、美國、日本的貿易均出現衰退，其中與美國的貿易總額更下跌百分之十二點三。

值得注意的是，五月兩岸貿易跌幅仍大於大陸整體對外貿易。根據大陸海關總署公布的數據，五月大陸對台灣出口下滑百分之卅三點六至五十二點一五億美元；自台灣進口下滑百分之廿三至一百五十點八六億美元。今年前五個月，大陸對台灣出口年減百分之廿三點二，自台灣進口年減幅更是達百分之廿六點二。

中經院第一研究所助研究員王國臣分析，從大陸海關數據來看，被美國晶片出口管制的國家對大陸出口都受到了影響，包括美國、韓國、台灣以及日本。其中，台灣及韓國出口衰退幅度都很大。

展望兩岸經貿發展後勢，王國臣指出，大陸現在拚經濟轉型，如轉向大力發展新能源汽車產業，在這一部分台灣參與並不多，未能加入大陸新能源汽車供應鏈。同時，大陸出口貿易正轉向中亞、俄羅斯等地區，這也非台灣的主要貿易夥伴。由此來看，兩岸經貿未來恐會呈現更加脫鉤之勢。