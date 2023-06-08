經濟乏力 人民幣創半年新低

受經濟復甦動能不足影響，近期人民幣匯價不斷走弱。中國人民銀行（大陸央行）七日繼續下調人民幣兌美元中間價至七點一一九六，續創去年十二月一日以來新低。在、離岸價則持續在七點一二到七點一三區間震盪。但中金公司預期，隨著經濟修復跡象更加明確，人民幣或在下半年有一定的恢復性升值。

隨美元指數強勢震盪，在岸人民幣兌美元匯價周三下跌，盤中緊隨離岸再創逾半年新低。華爾街日報指出，中國大陸五月貿易數據疲軟，更對匯率帶來壓力。

人民幣近期再度明顯走貶引發市場關注。中金公司指出，人民幣上半年走勢弱於預期，背後原因是大陸經濟的內生性修復程度弱於預期，預計隨經濟恢復跡象更加明確，以及美元利率和匯率向下，人民幣或在下半年恢復性升值，預估年底有望回升至六點七。

中銀證券首席經濟學家徐高表示，過去幾個月，人民幣匯率表現出彈性，對美元貶值幅度顯著大於美元指數升幅，因素還包括大陸央行結匯規模的擴大，帶來貶值壓力。他認為，人民幣目前的貶值仍高度可控，預估「七點三」可能是近期人民幣匯率的一個支撐點。

另一方面，港交所人民幣雙櫃台模式將於十九日啟動，下一步計畫將允許大陸投資者透過「港股通」買賣人民幣櫃檯證券，以及研究讓在岸人民幣南下買賣人民幣計價股票。同時，香港金管局副總裁陳維民七日表示，將繼續支持離岸人民幣市場發展，豐富人民幣產品，提升香港離岸人民幣市場競爭力，共同推進支持人民幣國際化進程。