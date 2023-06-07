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大陸多家大型銀行8日起降低存款利率

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸多家大型銀行8日起降低存款利率。（美聯社）
大陸多家大型銀行8日起降低存款利率。（美聯社）

大陸官媒《證券時報》引述多方消息指，自6月8日起，多家國有大型銀行正式下調人民幣存款利率，部分銀行2年期定存掛牌利率下調10個基點，3年期、5年期掛牌利率下降15個基點。分析指，存款利率降低有助銀行緩解淨息差壓力，同時意味LPR下降空間打開，今年第3季不排除大陸官方會擇機啟動MLF降息。

報導指出，長期存款成本是此次大型銀行主要的壓降對象，因當前中長期存款利率遠高於同期市場利率，此番下調利於防範因利率「倒掛」引發的資金空轉問題。

光大證券首席金融業分析師王一峰指出，從年初至今，自律機制引導商業銀行落地了一系列降低存款成本的政策，但由於存款定期化加劇，銀行體系淨息差壓力仍大，貸款報價機制不足以驅動商業銀行單獨主動下調LPR。若定期存款利率再度下調，則可能為LPR報價下調打開窗口。

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