針對中國？歐盟對「經濟威脅國」加徵關稅 大陸外交部回應了

歐盟宣布將對實施「經濟威脅」的國家加徵關稅，外界認為該關稅政策是針對中國大陸與立陶宛因台灣問題而爆發的貿易糾紛。對此，大陸外交部發言人汪文斌7日表示，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，應共同反對美國的有關作為。

歐盟27個成員國6日通過一項決定，目的在懲罰借經濟對成員國施壓的國家，允許所有成員國均有權對有關國家課徵關稅、限制投資、以及限制取得公部門合約。

該做法被認為是針對中國大陸與立陶宛的糾紛，後者去年讓台灣在當地設立代表處，並派代表團訪台，大陸與立陶宛之間一系列官方和經貿合作隨後遭到喊停。

汪文斌7日在例行記者會上被問及相關問題時表示，中方要講的一點是，關於立陶宛在涉台問題上的錯誤舉動，中方已經多次表明立場，敦促立方早日回歸到堅持一個中國原則的正確軌道上來。

汪文斌還指，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，美國公然脅迫歐盟等國家限制對華出口半導體生產設備，這種科技霸凌行徑嚴重衝擊半導體產業發展，不僅損害中國、歐盟利益，還破壞多邊貿易規則，嚴重衝擊世界經濟秩序。「我們希望歐盟和國際社會一道，共同反對美國的經濟脅迫。」