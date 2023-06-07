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大陸衛星發射創紀錄 「一箭26星」酒泉成功升空
大陸火箭發射能力近年持續提升，最新的發射創下紀錄，力箭一號遙二運載火箭7日在酒泉衛星發射中心成功以「一箭26星」模式發射升空。
據人民網消息，當前大陸最大的固體運載火箭「力箭一號遙二運載火箭」7日在酒泉衛星發射中心執行第二次任務，成功發射「一箭26星」寫下大陸一箭多星最高紀錄。執行此次任務的力箭一號遙二運載火箭是在廣州南沙生產的首批火箭之一，採用先進的脈動式生產模式，標誌著正式邁入批量化生產。
另據酒泉衛星發射中心微信公眾號「大漠問天」消息，該批衛星主要用於技術驗證試驗和商業遙感資訊服務。
公開資料顯示，力箭一號（ZK-1A）是中科宇航研製，力箭一號曾在2021年底於山東海陽東方航天港海上發射技術服務港進行箭地合練試驗。力箭一號是大陸目前最大的固體運載火箭，起飛重量135噸，起飛推力200噸，總長30公尺，芯級直徑2.65公尺，500公里太陽同步軌道運載能力1,500公斤。2022年7月27日首次執行成功飛行任務，當時是「一箭6星」模式。
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