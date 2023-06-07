快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸5月外匯存底少283億美元 連7月增加黃金儲備

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行數據顯示，截至5月底，中國黃金儲備為6727萬盎司，為連續第7個月增加黃金儲備。（彭博資訊）
人行數據顯示，截至5月底，中國黃金儲備為6727萬盎司，為連續第7個月增加黃金儲備。（彭博資訊）

大陸國家外匯管理局7日公布，截至5月底大陸外匯存底規模為3.17655兆美元，較上月減少283億美元，4月末為3.205兆美元，降幅為0.88%，中止兩連升。

與此同時，人行7日公布數據指出，截至5月底，中國黃金儲備為6727萬盎司，較上月增持51萬盎司，4月末為6676萬盎司，為連續第7個月增加黃金儲備。

大陸國家外匯管理局表示，今年5月受主要經濟體財政和貨幣政策預期、全球宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上升，全球金融資產價格漲跌互現。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模下降。陸外匯局也強調「大陸經濟運行持續回升向好，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。」

世界黃金協會於5月30日發布《2023全球央行黃金儲備調查》報告顯示，在黃金購買量創下歷史新高之後，各國央行繼續對黃金持樂觀態度。報告中提及，有71%的受訪央行預計，今年的總體黃金持有量將增加，而去年這一比例為46%。

而受到美元信用下降影響，各國積極減少美元依賴，外匯存底多元化正在成為趨勢。上述報告指出，有半數受訪央行預計美元在外匯存底中的份額將下降。其中，46%的發達經濟體受訪央行認為美元在全球儲備中的份額將下降。

外匯 美元

延伸閱讀

北京市委書記尹力：將支持更多台灣同胞參與北京建設

台中女走斑馬線慘遭撞飛 專家：設人行渡島、檢核夜間照明

持續走下坡...對台進出口連3月兩位數衰減 兩岸貿易總額年減25.5％

大陸高考作文題目來了！全國作文乙卷見「習語錄」

相關新聞

持續走下坡...對台進出口連3月兩位數衰減 兩岸貿易總額年減25.5％

大陸海關總署7日公布5月最新外貿數據，在兩岸貿易部分，今年前5月，兩岸進出口貿易總額為1,018.21億美元，年減25....

港交所雙櫃台19日啟動 在岸人民幣將可南下買港股

大陸財經媒體財聯社報導，春港交易所將在6月19日推出人民幣雙櫃檯模式，聯席營運總監兼股本證券主管姚嘉仁表示，將會再增加更...

陸5月外匯存底少283億美元 連7月增加黃金儲備

大陸國家外匯管理局7日公布數據顯示，截至5月底，大陸外匯儲備規模為3.17655兆美元，較上月減少282億美元，4月末為...

「一帶一路」倡議十周年 周小川分析：未來投融資關注「2重點」

今年是大陸「一帶一路」倡議提出十周年，博鰲亞洲論壇副理事長、前人行行長周小川7日在上海表示，一帶一路項目融資在2016、...

陸16省公布2022年平均工資 多地「採礦」最賺錢

第一財經報導，大陸目前已有16個省份公佈2022年城鎮單位就業人員平均工資相關數據。其中，東部的浙江和江蘇城鎮非私營單位...

孟晚舟：數智轉型是經濟的新動能 將重塑金融行業

根據大陸《科創板日報》訊息，在「華為全球智慧金融峰會2023」上，華為輪值董事長孟晚舟表示，數字化和智能化轉型是經濟發展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦