陸5月外匯存底少283億美元 連7月增加黃金儲備

大陸國家外匯管理局7日公布，截至5月底大陸外匯存底規模為3.17655兆美元，較上月減少283億美元，4月末為3.205兆美元，降幅為0.88%，中止兩連升。

與此同時，人行7日公布數據指出，截至5月底，中國黃金儲備為6727萬盎司，較上月增持51萬盎司，4月末為6676萬盎司，為連續第7個月增加黃金儲備。

大陸國家外匯管理局表示，今年5月受主要經濟體財政和貨幣政策預期、全球宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上升，全球金融資產價格漲跌互現。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模下降。陸外匯局也強調「大陸經濟運行持續回升向好，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。」

世界黃金協會於5月30日發布《2023全球央行黃金儲備調查》報告顯示，在黃金購買量創下歷史新高之後，各國央行繼續對黃金持樂觀態度。報告中提及，有71%的受訪央行預計，今年的總體黃金持有量將增加，而去年這一比例為46%。

而受到美元信用下降影響，各國積極減少美元依賴，外匯存底多元化正在成為趨勢。上述報告指出，有半數受訪央行預計美元在外匯存底中的份額將下降。其中，46%的發達經濟體受訪央行認為美元在全球儲備中的份額將下降。