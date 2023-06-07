張江高科：擬向子公司張江集成增資13億人民幣

集微網消息 6月6日，張江高科發佈公告稱，擬以自有資金向全資子公司上海張江集成電路產業區開發有限公司增資13億元（人民幣，下同），增資完成後，上海張江集成電路產業區開發有限公司的注冊資本為20.6億元。

作為張江高科的全資子公司，上海張江集成電路產業區開發有限公司主要負責上海集成電路設計產業園的開發和運營。

張江高科稱，本次增資有助於上海張江集成電路產業區開發有限公司獲得項目貸款，緩解項目後續開發建設壓力，符合公司的業務發展需要。

同日公告，張江高科擬增持華安張江光大園REIT，增持價格不高於華安張江光大園REIT此次擴募發行價格，增持金額不超過1億元。

公開資料顯示，上海張江高科技園區開發股份有限公司於1996年4月在上海證券交易所掛牌上市。被譽為中國矽谷，目前，全球芯片設計10強中7家在張江設立了區域總部、研發中心，全國芯片設計10強中6家總部位於張江，張江已構建起完善的集成電路產業鏈。