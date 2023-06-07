方圓板連鑄機首秀 全球首台 一次熱試成功

近日，大陸國機重裝旗下中國重型院研製總承包的全球首台相容小方圓坯、大方圓坯、厚板坯多功能連鑄機，一次熱試成功。該連鑄機的熱試成功，標誌著大陸在不銹鋼、特鋼圓、板、方多功能連鑄機領域邁出實質性一步，成功打開了不銹鋼市場連鑄產品多元化新局面。

國機重裝總部位於四川省德陽市。該連鑄機是為青山集團研製的圓、板、方相容的多功能不銹鋼、特鋼連鑄機。由於該連鑄機相容的坯型、斷面、鋼種跨度非常大，企業技術團隊深度科研、自主創新，科學優化工藝路線，突破了多功能連鑄機設計、工藝、設備、控制等多道難關，攻克了連鑄機總體布置、輥列布置、二冷凝固計算等系列關鍵技術難題，成功研製了全球首台圓、板、方相容的多功能不銹鋼、特鋼連鑄機。

青山集團在大陸民營企業500強中，排名第13位，主要生產不銹鋼鋼錠、鋼棒、板材、線材、無縫管等產品，廣泛應用於石油、化工、機械、電力、汽車、造船、食品、製藥、裝潢等領域，同時生產新能源領域的原材料、中間品及新能源電池，主要應用於儲能系統和電動汽車等領域。此次該連鑄機熱試成功，不僅能滿足市場對不銹鋼鋼種、斷面多樣化的需求，也將鞏固和提升青山集團在世界不銹鋼市場的競爭力。