陸首艘活魚養運船 駛抵山東煙台 正式投用

中國首艘活魚養殖運輸船「魯煙開漁養運66601」輪5日駛抵山東煙台黃渤海新區八角漁港，正式投入使用。

中新社報導，該船總長62米，型寬10.5米，安裝了國際先進的活魚裝卸裝置，具有魚艙遙控收魚、趕魚等作業功能，最大卸魚速率約每小時250立方米。

船上還配有水循環、水溫調節、智能監控等系統，實現人工全程無接觸收魚、運魚，保障魚類從深海網箱到陸地運輸存活率達100%。

「與普通的漁業養殖船相比，這艘船的船名號增加了一個運字，突出其特殊的活魚運輸功能」。煙台經海海洋漁業有限公司相關負責人盧曉稱，編號「66601」代表這是該領域首艘獲批投用的船隻。

該船船長于明旭稱，這艘船滿載可運輸活魚60噸，運裝效率是傳統漁業運輸船的5倍，極大縮減時間和人力成本，先進性遠超亞洲同類型船。

網箱遠離海岸線，增加收魚勞動強度，並對運輸效率提出更高要求。在此背景下，具備深遠海收魚全自動、智能化功能的養殖運輸船應時而生，填補了中國現代漁業養殖運輸相關領域空白。