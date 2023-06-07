特斯拉上海超級工廠 交車年增142%

大陸全國乘用車市場信息聯席會（簡稱：乘聯會）5日發佈5月中國新能源乘用車廠商批發銷量數據顯示，特斯拉上海超級工廠5月共交付了77695輛，同比增長142%。

中新社報導，近日，特斯拉首席執行官馬斯克時隔三年再次到訪中國，釋放了一個信號：中國市場在特斯拉全球體系中非常重要。

馬斯克在今年5月31日晚間參觀特斯拉上海超級工廠時表示，上海超級工廠不僅僅是世界上生產效率最高的工廠之一，在此造出的車輛，也是全世界品質最好的車之一。

2018年7月，特斯拉上海超級工廠簽約落地，6個月後，項目正式開工建設，2019年底第一批中國製造Model 3交付，實現了當年開工、當年投產、當年交付，讓全世界都見證了上海速度。

2022年8月15日，特斯拉上海超級工廠再次實現一個重要里程碑—第100萬輛整車下線，從交付第一輛中國製造車型到實現這一里程碑用時不到3年，這在全球汽車工業史上也是「現象級」的紀錄。

2022年投入運營的美國德州超級工廠、德國柏林超級工廠，也正在全球範圍內「復刻」上海超級工廠的生產效率與產業影響。

特斯拉中國表示，上海超級工廠的產業鏈本土化率已超過95%，員工99.99%都是中國人。同時，上海引入特斯拉也帶動了上海及周邊地區，乃至整個中國汽車產業鏈的升級創新。

目前，特斯拉上海超級工廠已在上海、蘇州、寧波、南通等長三角地區形成了匯聚電池、汽車芯片、自動駕駛系統、汽車內飾、精密加工等新能源汽車零部件的全生態鏈，還打通了全國汽車產業鏈市場，形成完整的「安全、自主、可控」的產業生態。