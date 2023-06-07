旅客與本地消費 港經濟主動力

香港第二季零售銷貨值上升，勞工市場持續改善，特區政府早前預料今年本地經濟增長3.5%至5.5%。據最新消息，政府將在8月中再公布最新預測數字，料第三季訪港旅客和本地消費仍是經濟增長主要動力。

中通社報導，香港特區政府財政司司長陳茂波5日在立法會財經事務委員會會議上簡報經濟狀況。陳茂波指，在訪港旅遊業和本地需求復甦帶動下首季經濟增長2.7%，終止連四季跌勢。受惠於訪港人數增加，香港第二季零售銷貨值上升，惟出口方面在4月下跌13%。

特區政府早前預料今年全年本地經濟增長3.5%至5.5%。陳茂波相信，若外圍環境未變得太壞，很有可能實現估算增長數字的上限，8月中將再報告最新評估的全年經濟增長數字。

展望第三季，陳茂波說，訪港旅客和本地消費仍是經濟增長主要動力，勞工市場持續改善，加上消費券發放和「開心香港」一系列活動，社會氛圍積極樂觀。不過，外圍環境挑戰重重，下半年香港貨物出口將繼續面對龐大挑戰；美國可能在6月中再度加息，加上歐美銀行業動盪，金融市場波動較大，預計基本消費物價通脹微升，整體維持溫和，基本通脹率將維持在2.5%。