淮海新天地進口示範區 2027瞄準千億人民幣規模

上海市市中心的黃浦區，這塊面積僅為1.41平方公里的區域正在打造上海第三個國家進口貿易促進創新示範區，（上海市淮海新天地進口貿易促進創新示範區，簡稱：淮海新天地進口示範區）。

中新社報導，上海市商務委員會、上海海關、上海市黃浦區人民政府5日聯合解讀最新出爐的「關於推動上海市淮海新天地進口貿易促進創新示範區建設的實施方案」。

2022年11月3日，中國商務部對外公布，商務部、國家發展改革委等8部門決定，在全國增設29個國家進口貿易促進創新示範區。「上海淮海新天地進口貿易功能區」位列其中。

上海市黃浦區副區長王鼐表示，淮海新天地區域是整個黃浦區的縮影，這裡商業氛圍濃厚，擁有世界級的地標、商圈，是進口商品的重要展示窗口和貿易拓展關鍵節點。

黃浦區以上海的母親河—黃浦江命名，不僅是上海中心城區之一，也是投資者青睞的發展熱土。

在「進口濃度」上，黃浦區給出了一組數據：2022年，黃浦區進口總額達981.8億元（人民幣，下同），其中，淮海新天地「進口示範區」內的進口總額約為461億元，占黃浦區進口總額的近47%。今年1月至4月，黃浦區進口總額達488.4億元，同比增長97.4%，增速位列上海市第一，其中淮海新天地「進口示範區」是重要的增量支撐。

淮海新天地「進口示範區」是上海市繼外高橋保稅區、虹橋國際中央商務區之後的第三個國家進口貿易促進創新示範區，也是上海唯一一個地處中心城區的「進口示範區」。

根據新出爐的「關於推動上海市淮海新天地進口貿易促進創新示範區建設的實施方案」，淮海新天地「進口示範區」的目標是：至西元2027年，進口規模持續擴大，年度進口貿易總額達到千億（元）規模，進口貿易密度則達700億元／平方公里。