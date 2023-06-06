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傳大陸要求大型銀行再降存款利率 助提振經濟

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大型銀行傳正評估進一步下調存款利率。(中新社資料圖片)
中國大型銀行傳正評估進一步下調存款利率。(中新社資料圖片)

彭博社引述多家大陸國有大型銀行的消息人士指出，北京已要求大型銀行再次降低存款利率，以減少社會存款和增加貸款的意願，籍此提振經濟。

該消息從中國銀行、工商銀行及交通銀行的人士口中得知，北京上周已建議降低一系列產品的利率，包括將活期存款利率降低5個基點，將三年期和五年期定期存款利率降低至少10個基點。各銀行正評估有關要求，可能最早在本周調整利率。但消息人士補充，此舉並非強制性執行。

大陸部分境內商業銀行在過去幾個月中已下調了定期存款利率，國有大行上月也調降協定存款和通知存款的利率上限。這一方面有助緩解銀行的淨息差收窄壓力、增強銀行體系抗風險能力，另一方面也顯示出決策層在穩成長方面的考量。

大陸央行人民銀行沒回應彭博的置評請求。

大陸銀行業內人士指出，雖然今年已經歷多輪銀行降息潮，但目前淨息差仍然承壓，未來存款利率有調降的空間。

受大型銀行即將再降低利率消息傳出後，人民幣離岸價迅速跌穿7.13。

北京 人民銀行 大陸央行

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