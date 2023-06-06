融資續收縮！陸5月房企融資創2020年以來單月新低

大陸房地產調研機構克而瑞數據顯示，今年5月大陸80家典型房企的融資總量為人民幣263.29億元（約新台幣1,136億元），月減56.4%，年減60.4%，創下2020年以來單月融資新低。分析認為，第2季大陸房地產融資持續收縮的趨勢難以扭轉。

克而瑞統計，5月房企境內債權融資人民幣205.17億元，月減58.3%，年減60.9%；資產證券化融資為人民幣44.16億元，月減44.8%，年減39.9%。

其中，5月融資總量最大的企業是保利發展，共計44.64億元。而從企業來看，2023年1-5月TOP10房企的平均融資額為人民幣38.15億元，是所有梯隊中最多的。

克而瑞分析師表示，「5月房企融資規模創下了2020年以來單月融資的新低，整體融資環境仍然不容樂觀。」

在發債部分，境內債方面，5月境內發債企業主要是招商蛇口、金融街、保利等國企央企，境內融資成本3.29%，較上期減少0.1個百分點，保持在較低的水平；境外債方面，5月僅有越秀地產在澳門金融資產交易所發行了一筆人民幣13.96億元境外債，房企境外融資成本僅為3.8%。

財聯社報導，億翰智庫分析師于小雨指出，目前發債主體仍以央國企、優質房企為主，在當下的市場環境，民營企業仍然很難單純依靠自身的信用發行債券。

CRIC監測數據顯示，5月30城商品住宅成交1606萬平方公尺，較上月下降8%，年增率持增22%，雖然單月成交量仍略好於去年同期，但仍顯著低於2019-2021年同期水平。意味房屋成交量仍未恢復。

據中指研究院統計，2020年1月至2023年4月，債務違約房企達到44家，違約企業基本為民營房企。銷售不佳，加上融資環境緊張，民營房企違約事件層出不窮。

對於民營房企融資困境，中指院分析師認為，極需通過逆向混改等方式，增強民營房企信用，增強融資能力，緩解流動性緊張，讓企業經營回歸正軌。