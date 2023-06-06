快訊

陸「世界工廠」時代結束？日企坦言「日產CP值較高」半導體大國能重振雄風？

iOS 17新功能被讚爆「3款iPhone不支援」 網點破蘋果超狠計畫：把安卓人撈過來

台鐵區間車又撞上異物！ 斗南至大林東線單線行駛

大陸天舟五號貨運飛船 完成與空間站交會對接

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
天舟五號貨運飛船完成與大陸空間站交會對接後，太空人在艙內鼓掌。（央視截圖）
天舟五號貨運飛船完成與大陸空間站交會對接後，太空人在艙內鼓掌。（央視截圖）

據中國載人航天工程辦公室6日消息，前期撤離空間站組合體、已獨立在軌飛行33天的天舟五號貨運飛船，於北京時間2023年6月6日3時10分，完成與大陸空間站組合體再次交會對接。目前，空間站組合體狀態良好，後續將按計劃開展各項工作。

中國載人航天工程辦公室表示，天舟五號與太空站完成再次對接。這是中國太空站建成後首次同時與一艘神舟載人飛船（神舟十六號）、兩艘天舟貨運飛船構成組合體。目前太空站組合體狀態良好，後續將按計劃開展各項工作。

據介紹，神舟十五號載人飛船與中國太空站組分離後，天舟五號貨運飛船的再次對接合體，使中國太空站組合體變為由天和核心艙、兩個實驗艙和一艘載人飛船（神舟十六號）、兩艘貨運飛船構成的結構，規模比此前更大。

天舟五號貨運飛船完成與中國大陸空間站交會對接。（央視截圖）
天舟五號貨運飛船完成與中國大陸空間站交會對接。（央視截圖）

太空 北京

延伸閱讀

大陸國家自然博物館正式揭牌 北京中軸線上新亮點

大陸駐宏都拉斯大使館開館 宏國總統本周訪問中國

陸地方債餘額逾150兆元 官方稱「健康、安全」風險可控

神15穿越「黑色5分鐘」 突破黑障區 帶回20公斤「特產」

相關新聞

小米自研晶片不喊停

大陸國家企業信用信息公示系統顯示，小米旗下晶片設計公司上海玄戒技術有限公司發生工商變更，註冊資本由人民幣15億元增至人民...

大陸天舟五號貨運飛船 完成與空間站交會對接

據中國載人航天工程辦公室6日消息，前期撤離空間站組合體、已獨立在軌飛行33天的天舟五號貨運飛船，於北京時間2023年6月...

陸7家房企 前5月銷售額逾千億人民幣

今年以來，中國房地產開發企業銷售額小幅回升，但企業間分化加劇。中指研究院研究主管王琳日前在月度房地產形勢分析會上透露，前...

陸反壟斷開出兩筆人民幣億元級「天價罰單」

大陸加強反壟斷執法，大陸國家市場監管總局針對民生領域推出反壟斷執法專項行動，公布了第一批集中查處的13個重大典型壟斷案件...

陸房市不斷下行 官媒：不探索新發展模式房地產難穩定

大陸房地產復甦緩慢，官媒《證券時報》6日刊文稱，如果不探索新發展模式，房地產可能很難穩定下來。但文中也指出，對於怎樣算是...

陸25城二手屋房仲費率 平均2.2%

易居房地產研究院日前發布一份關於二手房交易中介服務費率政策的研究報告顯示，中國25個重點城市中介費（房仲費）率平均值為2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦