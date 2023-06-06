大陸天舟五號貨運飛船 完成與空間站交會對接

據中國載人航天工程辦公室6日消息，前期撤離空間站組合體、已獨立在軌飛行33天的天舟五號貨運飛船，於北京時間2023年6月6日3時10分，完成與大陸空間站組合體再次交會對接。目前，空間站組合體狀態良好，後續將按計劃開展各項工作。

中國載人航天工程辦公室表示，天舟五號與太空站完成再次對接。這是中國太空站建成後首次同時與一艘神舟載人飛船（神舟十六號）、兩艘天舟貨運飛船構成組合體。目前太空站組合體狀態良好，後續將按計劃開展各項工作。