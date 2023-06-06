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復甦疲軟 陸放寬外資准入

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導

在經濟復甦疲軟及部分外資動搖下，中國大陸商務部昨天宣布，大陸今年將持續擴大市場准入，合理縮減外資准入負面清單及放寬准入限制，今年並將展開「投資中國年」招商引資活動。

另據財新傳媒昨天公布五月財新中國服務業PMI為五十七點一，較四月上升○點七，顯示服務業景氣穩定走高，不過，財新智庫高級經濟學家王喆分析，大陸的就業和市場預期仍呈現趨弱跡象。

綜合陸媒報導，大陸商務部市場體系建設司長周強昨天在國新辦記者會指出，大陸將繼續推進高水準的對外開放，並依靠超大規模的市場優勢，不僅要把優質存量外資留下來，還要把更多高品質外資吸引過來。

周強指出，除上述措施外，大陸商務部將積極推動「全國統一大市場建設」，更大力度地吸引和利用外資，包括持續擴大市場准入，合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制；加大投資促進工作力度，展開「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商；持續做好外資企業服務。充分發揮重點外資項目工作專班作用，完善協同保障機制，深化與外資企業和外國商協會常態化交流。

財新網報導，大陸五月服務業經營活動指數、新訂單指數均較四月小幅反彈，均來到二○二○年十二月以來次高。有企業反映，防疫政策優化後，此前受抑制的需求得以釋放，同時企業經營狀況逐步恢復常態，支撐近期經營活動擴張。五月服務業新出口訂單指數在擴張區間降至年內最低，顯示外需仍具韌性但擴張速度放緩。

外資 指數

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陸商務部將擴大市場准入 取消或放寬外資准入限制

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