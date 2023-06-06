陸銷售指數回落 大宗商品需求減弱

中國物流與採購聯合會5日公布的數據顯示，5月份中國大宗商品指數（CBMI）為100.7%，較上月回升0.4個百分點。各分項指數中，供應指數、庫存指數止跌回升，銷售指數則繼續回落。分析稱，本月指數止跌回升，主要是受到代表供應端的供應指數和庫存指數止跌回升拉動所致，而銷售指數持續回落，顯示當前國內大宗商品市場供大於求的壓力繼續顯現。

中新社報導，5月份，大宗商品供應指數仍處上漲通道，為102.1%，較上月上升1.6個百分點，顯示隨著商品價格不斷修復，生產企業開工率逐步回升，商品產量整體增加，大陸國內大宗商品整體供應量仍在增長。

5月份，大宗商品銷售指數為99.9%。從銷售指數的變化情況來看，銷售量在連續三個月呈現增長態勢以後，本月出現回落，一方面說明本月市場需求減弱；另一方面，與前期基數較高有關，特別是部分商品在持續高增長後出現回落。各主要商品中，有色金屬、化工和汽車銷售量繼續增長，且增速加快；成品油銷售量繼續增加，但增速減緩；鐵礦石銷售量由升轉降，鋼鐵和煤炭銷售量則繼續下滑。

5月份，大宗商品庫存指數止降回升至100.1%，較上月回升0.4個百分點，整體商品庫存量在連續兩個月減少的情況下，本月出現增加，顯示由於供應端整體回升，但終端需求明顯轉弱，庫存壓力開始加大。

分析認為，進入6月份以後，大宗商品市場將逐步進入傳統消費淡季，高溫多雨天氣將給市場需求帶來一定影響，加之全球經濟復甦的不確定性也在增加，綜合來看，在供需錯配的現狀下，6月份國內大宗商品市場將會迎來下行調整，價格將會低位震盪。