雲南咖啡生豆 內銷收購量大增

雲南省農業現代化重點產業工作組和專家組工作會議上透露，雲南咖啡生豆出口比重由2019年的70%下降到2022年的23.5%，大陸國內品牌收購量大幅增加，市場格局正在發生轉變。

中新社報導，隨著中國咖啡消費市場快速增長，雲南咖啡產業也進入發展的快車道。據行業調度數據，2022年雲南省咖啡種植面積127.3萬畝（占全國的98.4%）、總產量11.3萬噸（佔全國的98.7%）；實現農業產值34.5億元（人民幣，下同），同比增加30.4%。

截至目前，2022年11月至2023年4月新產季咖啡鮮果已基本採摘結束，生豆產量預計10萬噸，生豆價格較去年同期上漲23%，預計全年可實現農業產值37億元。

值得一提的是，雲南咖啡產業在新產季呈現了諸多新變化。一是在市場需求、價格優勢與政策導向等多重因素的刺激下，各產區都在開展優質品種的示範和推廣工作。品種更新將是繼鮮果集中處理中心建設之後推動咖啡產業轉型升級的關健一環。

同時，在提升生豆品質與突出咖啡風味的需求推動下，各咖啡產區積極探索不同類型的鮮果處理法，如濕刨法、厭氧發酵、紅酒日曬、三重發酵等。這些特殊處理法生產的咖啡生豆直接供應國內精品咖啡店。

此外，過去雀巢、星巴克、沃爾等公司每年在雲南省普洱市共收購生豆2萬噸以上，占普洱生豆產量的40%；新產季截至4月1日，僅收購7000噸左右。而國內品牌如蜜雪冰城、瑞幸、Manner、郵政等收購量大幅增加。雲南咖啡生豆出口比重由2019年的70%下降到2022年的23.5%，預計2023年會更低。

作為中國咖啡的主要產地，雲南咖啡消費市場日趨活躍。除了傳統的尋豆師外，各種研學、義工、培訓已然形成風潮。