哈洽會回歸線下 15日開幕

第32屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會（以下簡稱「哈洽會」）將於6月15日開幕。作為國家級、國際性大型經貿展覽會，哈洽會時隔3年回歸線下舉辦。

黑龍江省政府副秘書長馬里在新聞發布會上介紹，本屆哈洽會以「共建高水平開放新平台，共享高質量發展新機遇」為主題，展覽總面積36萬平方米。主會場設中俄地方經貿合作、港澳台及國際合作、省區市合作、產業合作、龍江振興、機械裝備6個展區。展會期間將舉辦開幕式、第一屆中俄地方經貿合作大會以及主題配套活動等44項活動。

截至目前，共35個國家和地區的企業報名參展，展品近萬種，品類涉及高科技產品、電子產品、機電產品、建材、家電、食品等，消費者可實現一地「買遍世界」的體驗。

哈洽會創辦於1990年。從1990年的「中國對蘇聯、東歐國家經濟貿易洽談會」到1992年的「中國哈爾濱邊境地方經濟貿易洽談會」，展會逐步實現國際化。1996年，展會更名為「中國哈爾濱經濟貿易洽談會」。