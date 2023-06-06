聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈洽會回歸線下 15日開幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第32屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會（以下簡稱「哈洽會」）將於6月15日開幕。作為國家級、國際性大型經貿展覽會，哈洽會時隔3年回歸線下舉辦。

黑龍江省政府副秘書長馬里在新聞發布會上介紹，本屆哈洽會以「共建高水平開放新平台，共享高質量發展新機遇」為主題，展覽總面積36萬平方米。主會場設中俄地方經貿合作、港澳台及國際合作、省區市合作、產業合作、龍江振興、機械裝備6個展區。展會期間將舉辦開幕式、第一屆中俄地方經貿合作大會以及主題配套活動等44項活動。

截至目前，共35個國家和地區的企業報名參展，展品近萬種，品類涉及高科技產品、電子產品、機電產品、建材、家電、食品等，消費者可實現一地「買遍世界」的體驗。

哈洽會創辦於1990年。從1990年的「中國對蘇聯、東歐國家經濟貿易洽談會」到1992年的「中國哈爾濱邊境地方經濟貿易洽談會」，展會逐步實現國際化。1996年，展會更名為「中國哈爾濱經濟貿易洽談會」。

黑龍江

延伸閱讀

15國與會 福州漁博會 簽約223億

【專家之眼】中俄關係與美中台

彭双浪：AI自動化應用多元 面板顯示成重要介面

COMPUTEX買主登錄逾2萬名 AI時代擔任重要介面

相關新聞

小米自研晶片不喊停

大陸國家企業信用信息公示系統顯示，小米旗下晶片設計公司上海玄戒技術有限公司發生工商變更，註冊資本由人民幣15億元增至人民...

陸7家房企 前5月銷售額逾千億人民幣

今年以來，中國房地產開發企業銷售額小幅回升，但企業間分化加劇。中指研究院研究主管王琳日前在月度房地產形勢分析會上透露，前...

陸反壟斷開出兩筆億元級人民幣「天價罰單」

大陸加強反壟斷執法，大陸國家市場監管總局針對民生領域推出反壟斷執法專項行動，公布了第一批集中查處的13個重大典型壟斷案件...

陸25城二手屋房仲費率 平均2.2%

易居房地產研究院日前發布一份關於二手房交易中介服務費率政策的研究報告顯示，中國25個重點城市中介費（房仲費）率平均值為2...

上海臨港新片區 衝刺算力產業

AGIC（生成式人工智能）等AI應用的大爆發，驅動了算力的供不應求。中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區正加快構建算力產...

哈洽會回歸線下 15日開幕

第32屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會（以下簡稱「哈洽會」）將於6月15日開幕。作為國家級、國際性大型經貿展覽會，哈洽會時隔3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦