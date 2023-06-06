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上海臨港新片區 衝刺算力產業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

AGIC（生成式人工智能）等AI應用的大爆發，驅動了算力的供不應求。中國（上海自由貿易試驗區臨港新片區正加快構建算力產業生態。

中新社報導，臨港新片區智算大會日前發布「臨港新片區加快構建算力產業生態行動方案」。根據該方案，到2025年臨港新片區將形成以智算算力為主、基礎算力和超算算力協同的多元算力供給體系，總算力超過5EFLOPS（FP32），AI算力占比達到80%，算力產業總體規模（含相關硬件、軟件、應用、服務等）突破100億元人民幣。

算力是人工智能發展的重要基礎。臨港新片區管委會高科處處長陸瑜表示，近期AIGC等AI應用的大爆發，驅動了算力需求的大爆發。「我們在招商中發現，現在的AI企業不僅關注簡單的補貼等政策支持，更關注能夠解決算力需求，這是市場上非常緊缺的資源」。

臨港新片區黨工委副書記吳曉華表示，臨港新片區算力產業已布局上游軟硬件、中游的數據中心和調度平台、下游應用。根據官方統計，目前臨港總算力超3EFLOPS（FP32），智能算力占比近80%，總算力規模約占上海市近20%，智算產業生態初步形成。

上海 自由貿易

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