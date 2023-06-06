陸25城二手屋房仲費率 平均2.2%

易居房地產研究院日前發布一份關於二手房交易中介服務費率政策的研究報告顯示，中國25個重點城市中介費（房仲費）率平均值為2.2%，低於3%的參考價。

中新社報導，中介費率下調問題成為近期市場關注熱點。6月1日，福州市發布「關於合理調整二手房產交易佣金標準促進房產消費復甦的指導意見書》，將單方收傭比例定為房屋成交價的1.5%。該政策被認為是「中介費下調第一槍」。不過，由於中介費下調幅度不及預期（雙方加總達3%），市場批評聲音較多，福州市房地產中介行業協會於次日發布公告，撤銷了這一政策。 報告指出，當下各地中介服務費率在什麼水平？從實際調研情況看，各地中介費用定價並無統一標準。報告分析了相關城市市場規模占比較高的中介公司定價，以及各地中介機構反饋的主流中介費用情況，據此匯總得出各地今年二季度各地中介費率情況。

統計顯示，中國25個重點城市主流中介費率平均值為2.2%，低於3%的參考價。這和二季度二手房交易行情偏弱、中介機構競爭壓力增大等因素有關。在買方市場形成的過程中，中介費率有下降空間。

從具體城市來看，成都、西安和北京的主流中介費率較高，分別為2.8%、2.8%和2.7%。而石家莊、東莞和太原的中介費率相對低，分別為1.5%、1.8%和1.9%。總體而言，城市規模大、二手房市場活躍的城市，中介費率相對較高；而城市規模小、二手房市場偏弱、購買力相對偏低的城市中介費率相對較低。

中介費由誰承擔？報告指出，從25城調研情況來看，主要包括三類：買家全部承擔（21%）、買家承擔大頭（50%）、買賣雙方均攤（29%）。從費用承擔比例來看，有67%的費用由買家承擔，剩下33%由賣方承擔。