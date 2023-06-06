陸7家房企 前5月銷售額逾千億人民幣

今年以來，中國房地產開發企業銷售額小幅回升，但企業間分化加劇。中指研究院研究主管王琳日前在月度房地產形勢分析會上透露，前5月，中國房地產開發企業中，銷售額超千億元（人民幣，下同）的有7家，較去年同期增加4家，超百億元的有68家，較去年同期減少2家。

中新社報導，據該機構統計，今年1-5月，保利發展、萬科、中海地產、華潤置地、碧桂園、招商蛇口銷售額居行業前六位，均超過1300億元，第七位是綠城中國，銷售額逾1000億元。銷售額最高的保利發展前5個月銷售金額近2000億元。

整體來看，今年房企銷售額保持增長。據中指統計，2023年1-5月，百強房企銷售總額為29661.0億元，同比增長8.4%，增幅比上月下降4.4個百分點。不過，5月單月銷售降溫明顯，經季節調整後環比下降18.8%。

不同房企銷售業績分化明顯。中指數據顯示，排名前十的房企銷售額均值較上年增長16.4%；排名11位至30位的房企銷售額均值較上年增長13.1%；但排名31位至50位房企銷售均值較上年下降2.8%；51位至100位的房企銷售額均值同比降6.9%。

另據克而瑞研究中心統計，1-5月份百強房企實現銷售操盤金額25352.8億元，同比增長9.1%，增幅較上月回落。該機構也觀察到，在目前的行業形勢下，央國企及部分優質民企韌性較強、中小房企競爭力不足，房企競爭格局或將繼續分化。

國際評級機構穆迪日前發布的報告也顯示，隨著房地產行業趨穩，國企開發商和實力較強的民營開發商將獲益更大，預計未來12-18個月這些開發商將實現較好的銷售業績、較強勁的財務狀況和較順暢的融資渠道。

國際評級機構標普近日發布報告稱，4月份中國房地產銷售、價格、融資指標顯示行業進入復甦調整期，該機構認為，行業復甦基礎仍不牢固，故而暫時仍維持對2023年中國房地產行業弱勢復甦的總體判斷。