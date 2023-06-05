河南搶收小麥 面積過半

河南省農業農村廳3日發布消息稱，截至當日17時，該省小麥已收穫4410萬畝，約占全省種植面積的51.7%，麥收進程過半。

中新社報導，根據麥熟時間差，當前，該省信陽、南陽兩地麥收基本結束，麥收主場北移至豫中地區並向北延伸。

當日，河南多地又迎來新一輪降雨過程。各地紛紛趕在降雨之前或者雨停間歇搶收小麥。官方數據顯示，2日17時至3日17時，該省24小時新收穫小麥911萬畝。

在緊抓窗口期搶收小麥的同時，河南明確要求各地分類做好小麥收購，官方公布的2023年小麥最低收購價格為每斤1.17元人民幣。該省要求各地及時啟動價格監測，重點查處壓級壓價、打白條、違規收費和利用衡器作弊等違規行為，維護市場秩序。當前河南已為夏糧收購備倉440億斤，準備收購資金500億元。

新收穫小麥的質量檢測也同步進行。河南要求對於符合食用標準的小麥，實行市場化收購；對於受陰雨天氣影響受損的小麥，只能用於飼料和工業用糧的超標小麥，按照《河南省超標糧食處置管理辦法》，由當地政府分類做好收購，嚴防不合格糧食流入口糧市場，最大限度維護種糧農民利益。