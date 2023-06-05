陸5月電商物流指數 連5升

根據中國物流與採購聯合會2日公布的數據顯示，5月中國大陸電商物流指數為109.5點，比上月提高0.5個點，實現五連升，為2022年以來新高。

中新社報導，9個分項指數中，除庫存周轉率指數有所回落外，總業務量指數、農村業務量指數、實載率指數、履約率指數、人員指數、成本指數、物流時效指數和滿意率指數均有所上漲。

5月份，電商物流總業務量指數為120.4點，比上月提高1.5個點，電商物流總業務量繼續增長。東部地區提升幅度最大，中部地區高於大陸全國平均水平，西部和東北部地區小幅回落。

5月份，農村電商物流業務量指數為125.1點，比上月增長4.6個點。同期，物流時效指數錄得101.6點，較上月提高0.9個點，已實現連續5個月上漲。5月份，滿意率指數錄得99.1點，較上月提高0.4個點，實現連續4個月回升，創出2021年11月以來的新高；人員指數出現108.3點，較上月提高0.4個點，實現連續兩個月上漲。

分析認為，5月，電商物流指數繼續回升，供需兩端均保持穩定增長。從需求端來看，電商物流總業務量繼續增長，農村電商物流業務量大幅增長。供給端主要指標繼續向好。物流時效指數、滿意率指數和履約率指數連續回升。庫存周轉指數出現回落，主要由於電商物流企業在旺季促銷前積極備貨、主動增加庫存。實載率指數和人員指數漲幅較上月有所擴大，其中實載率指數為近5年來的最高值。

分析稱，後期，隨著傳統電商購物節的臨近，6月，電商物流總業務量指數將有望保持企穩走勢。