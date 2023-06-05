兩岸微流行／塔里木油田變綠電基地

沙漠不只能變綠洲，還可發電。位於大陸新疆塔里木盆地的塔克拉瑪干沙漠內，有一可年供應二點一億度綠電的太陽能發電項目，近日正式並網發電，為大陸推進西北沙漠治理，助力地方能源結構轉型提供了新的「綠色方案」，未來有望繼續在其他地方推廣。

中新社報導，大陸西北地區因有大面積沙漠地形，「防風固沙」成為生態治理的重中之重。近年官方多採用「草方格」方式固沙，也就是利用蘆葦草圍扎出方格沙障，來減緩沙丘流動，再趁雨季時種上耐旱植物，搭配滴灌技術等，一步步將沙漠變綠。

隨著清潔能源需求提升，及太陽能發電技術成熟，位於塔里木油田且末的十萬千瓦太陽能發電項目，於今年五月卅一日正式並網發電，該項目占地達三九一六畝，由卅二個太陽能方陣組成，並配有十兆瓦儲能裝置及一座升壓站，每年可供應綠色電力二點一億度。

塔里木油田新能源事業部副經理王峰指出，項目地處沙漠腹地，透過圍扎蘆葦草方格沙障，有效固沙四千畝，實現了太陽能板上發綠電、太陽能板下治流沙，為荒漠治理提供了「塔里木方案」，對大陸國內流動性沙漠固沙模式研究意義重大。

據測算，該項目年輸送電量，可滿足附近廿五萬居民一整年的用電需求，相當於替代標準煤二點五萬噸，減排二氧化碳十四萬噸。

當前新疆塔里木油田充分利用沙漠荒地和豐富的風光資源，持續提升清潔能源開發利用能力，加快推動喀什地區一一○萬千瓦太陽能發電等一批項目建設，預計到今年底，塔里木油田的太陽能發電能力，將攀升至每年廿四億度。