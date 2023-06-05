126公尺 東方風電全球最長葉片下線

由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製、擁有完全自主知識產權的B1260A型葉片，近日順利下線。據悉，該葉片長126公尺，是目前全球已下線的最長風電葉片。同日，東方風電自主研製的B1200A型葉片一次性順利通過靜力試驗，各項測試指標與設計值良好吻合，120公尺級葉片的材料、結構、工藝及質量控制，得到了充分有效驗證。

據了解，東方風電B1200A、B1260A是配套I－II類風區13－18MW海上風電機組的超長葉片，是企業基於深厚的技術積澱打造的兩款高效低載輕量化葉片。兩款葉片採用東方風電自主研發的大厚度、鈍尾緣、高性能翼型，運用氣動結構一體化優化設計技術和彎扭耦合自適應降載技術，有效提高葉片的氣動性能並降低機組載荷。同時，使用新材料，創新主樑結構，並基於部件級測試進行充分測試驗證，有效降低葉片重量和成本，確保葉片可靠性。另外，還攻克了新型主梁成型及超大超長葉片真空灌注、腹板一體式定位粘接等諸多工藝技術難題。

東方風電總部位於四川省德陽市，B1200A、B1260A兩款葉片，是東方風電2023年重點產品。東方風電旗下風電研究設計院與東方天津葉片以創爭聯動為載體，聯合攻克技術難題，順利實現了兩款超大型海上風電葉片的開發目標，也有效驗證了東方風電葉片設計和製造技術水平。