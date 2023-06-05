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陸電力系統轉型 低碳是核心

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

由中國大陸國家能源局統籌組織多個機構共同編寫的「新型電力系統發展藍皮書」2日正式發布。藍皮書全面闡述新型電力系統的發展理念、內涵特徵，制定三步走發展路徑，並提出構建新型電力系統總體架構和重點任務。

中新社報導，藍皮書明確，新型電力系統是以確保能源電力安全為基本前提，以滿足經濟社會高質量發展的電力需求為首要目標，以高比例新能源供給消納體系建設為主線任務，以源網荷儲多向協同、靈活互動為有力支撐，以堅強、智能、柔性電網為樞紐平台，以技術創新和體制機制創新為基礎保障的新時代電力系統，是新型能源體系的重要組成部分和實現雙碳目標的關鍵載體。

藍皮書指出，新型電力系統具備安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合四大重要特徵，其中安全高效是基本前提，清潔低碳是核心目標，柔性靈活是重要支撐，智慧融合是基礎保障，共同構建起新型電力系統的四位一體框架體系。

藍皮書提出，按照中共中央提出的新時代兩步走戰略安排，錨定3060戰略目標，以2030年、2045年、2060年為構建新型電力系統的重要時間節點，制定新型電力系統三步走發展路徑，即加速轉型期（至2030年）、總體形成期（至2045年）、鞏固完善期（至2060年），有計畫、分步驟推進。

在總體架構與重點任務方面，藍皮書提出要加強電力供應支撐體系、新能源開發利用體系、儲能規模化布局應用體系、電力系統智慧化運行體系等四大體系建設，強化適應新型電力系統的標準規範、核心技術與重大裝備、相關政策與體制機制創新的三維基礎支撐作用。

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