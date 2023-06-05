廣州海陸空交通運輸 加快復甦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣州今年以來海陸空交通運輸加快復甦。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）
廣州今年以來海陸空交通運輸加快復甦。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

根據廣州市人民政府新聞辦公室召開的「高質量發展·看交通」記者會消息，今年以來，廣州海陸空交通運輸加快復甦，多項指標大幅增長。

中新社報導，廣州海陸空多種運輸方式銜接高效。廣州市大灣區辦常務副主任、市發展改革委副主任牟治平在會上介紹，今年1至4月，廣州海鐵聯運同比增長128%，開行中歐班列數量同比增長91%。 　　

國際航運樞紐方面，牟治平稱，2022年，廣州港貨物吞吐量6.56億噸，集裝箱吞吐量2486萬標箱，分別位居全球第五、六位；今年1至4月，貨物、集裝箱吞吐量同比增長4.8%、3.0%。 　廣州交通經濟運行持續向上向好，全市交通運輸業呈恢復性快速增長趨勢，交通運輸倉儲郵政業已完成增加值379.9億元（人民幣，下同）。鐵路、民航、公路運輸總周轉量等多個指標呈大幅增長。 　　

廣州市交通運輸局總工程師鄒小江表示，廣州計劃年底前建成廣州白雲（棠溪）站、廣汕鐵路，盡快實現高鐵進城，力爭2025年城市軌道交通運營開通里程達800公里以上，打造以廣州為中心的1小時軌道都市圈。 　　在航空方面，廣州空港經濟區管理委員會副主任馮志堅稱，2023年以來，白雲機場國內旅客吞吐量已基本恢復至2019年同期水平，國際及地區客運通航點已超過50個。1至5月累計保障進出港旅客2390萬人次，同比增長141.61%。

今年1至4月，白雲機場綜合保稅區進出口總額111.8億元，同比增長3.5%。馮志堅表示，預計2023年，白雲機場綜合保稅區進出口總額約359億元，將成為廣州開放發展的重要平台。

機場 主任

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