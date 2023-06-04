大陸燃油附加費三度調降 今年已便宜五成

受到國際油價下跌影響，大陸多家航空公司宣布，6月5日（出票日期）起，大陸國內機票燃油附加費價格將再次調降最多人民幣30元，這是2023年第三次價格調降。此前燃油附加費於1月5日和4月5日兩次下調，目前價格較年初下降高達50%。

中新經緯報導，此次下調機票燃油附加費後，800公里及以下航段，成年旅客燃油附加費由此前的人民幣30元降至20元，800公里以上航段燃油附加費收取標準由人民幣60元降至30元。也就是說，800公里以下和800公里以上航段，分別下降了33.3%和50%。

什麼是燃油附加費？航空燃油附加費是航運公司為反映燃油價格的變化而收取的附加費。民航業內人士林智傑表示，燃油附加費有一個定價公式，根據國際油價來算收費標準，國際油價漲到5000元才開始收，燃油附加費會跟著國際油價的上漲和下跌走。

這是2023年第三次價格下降。據悉，此前燃油附加費於1月5日和4月5日兩次下調，目前價格較年初下降了一半以上。

燃油附加費下調後，機票會更加便宜。林智傑分析，此次附加費的下調，尤其是800公里以上的航線價格下調明顯，對旅客來說還是比較有感覺的，相信能夠在一定程度上激發旅客在端午假期及暑期的出行。

同程研究院指出，今年以來，旅遊業持續復甦向好，而從今年起，國內機票燃油附加費已連續多次下調，這將為用戶出行節省部分成本，也為處於復甦期的大陸國內旅遊業帶來新利多。隨著端午節臨近，用戶出行有望繼續迎來爆發。