陸高考倒數計時！吉利數字「985」、「211」高考房夯

距離大陸高考登場還有三天！考生家長為了幫孩子討個好彩頭，「985」、「211」這樣房號的「高考房」備受大陸家長青睞。還有不少家長因為「七上八下」，刻意避開數字「8」的樓層而選擇數字「7」的樓層，希望孩子們能得高分考取好學校。

據澎湃新聞報導，隨著今年大陸高考進入倒數時刻，考場周圍飯店的預訂量也迎來高峰。大陸多家旅遊平台數據顯示，考場周圍3公里內的飯店預訂量相較去年同期增加將近4倍，考場周圍可供考生午休的「鐘點房」預訂量相較去年同期增長也超過3倍。

該報導從考場周圍3公里範圍內的高考房預訂熱門城市來分析，北京、上海位居大陸全國前兩名。而在考場周邊鐘點房預訂熱門城市中，位居大陸第一的則為上海。

然而大陸高考延伸出的「高考房」、「鐘點房」需求到底有多熱烈？上海一名高三考生盛加駿與父母早早就入住考場周圍的飯店。盛加駿的母親稱，「還好訂得早，目前全家入住的家庭房這種房型在考試當天已經被預訂一空。」

而在價格方面，她表示，「高考房」相對平時也略有上漲，她預訂的這家經濟型酒家庭房價格是人民幣279元，比平時的售價255元高了一點點。

此外，還有旅遊平台針對高考房為考生提供貼心服務，如「高考能量站」，考生及家長可享受免費的應急文具包、行李寄存、避雨避暑、免費飲水等服務。還有部分店家推出系列「優待」服務，像是憑准考證入住即可獲贈文具包或能量包、考生入住優先提供靜音房等相關服務。

值得注意的是，為了幫孩子討個好彩頭，高考房的吉利數字也讓不少考生家長趨之若鶩，不少考生家長特別看中「985」及「211」這類的房號。還有考生家長為了避免孩子「七上八下」，刻意避開數字「8」的樓層而選擇數字「7」的樓層，期盼孩子們能考出好成績。