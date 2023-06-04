北上廣深常住人口負成長

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

隨著各地公布2022年人口數據，大陸17個千萬人口城市常住人口情況出爐。在千萬人口城市中，重慶常住人口穩居第一且保持正成長，四個一線城市「北上廣深」常住人口均為負增長。

每日經濟新聞報導，截至2022年末，上海常住人口2,475萬，減少13.54萬人；北京常住人口2,184萬，減少4.3萬人；廣州常住人口為1,873.41萬人，對比上年末數據，減少7.65萬人；深圳常住人口為1,766.18萬人，對比上年末數據，減少1.98萬人。四座一線城市去年常住人口合計減少超約27.5萬人。

作為全大陸第一個減量發展的城市，自2017年起，北京人口已連續六年負增長，累計減少近12萬人。上海先前也提出要控制人口規模，除2022年外， 2015年、2017年都曾出現短暫出現過負增長。而深圳、廣州的負增長，主要在疫情背景下，受企業用工需求下降、外來人口回流等因素影響。

中新財經報導，根據2022年常住人口數據排行，人口超過千萬的17個城市分別是：重慶、上海、北京、成都、廣州、深圳、武漢、天津、西安、蘇州、鄭州、杭州、石家莊、臨沂、東莞、長沙、青島。

從人口增量看，長沙常住人口增最多，為人口增量第一城。2022年末全市常住總人口1,042.06萬人，比上年末數據增加18.13萬人。

除長沙，杭州、西安2022年人口增量也超過10萬。其中，杭州以17.2萬的人口增量居第二位，2022年末全市常住人口為1,237.6萬人。

杭州落戶政策不斷放寬。近期杭州發布「關於進一步深化戶籍制度改革的實施意見」，已在杭州市區落實就業單位的35歲以下的普通高校大專學歷畢業生，可在市區辦理落戶。

西安人口增量排在第三位。數據顯示，西安2022年末全市常住人口1,299.59萬人，比上年末增加12.29萬人。隨著戶籍新政、西咸一體化等利多政策的推進，以及關中平原城市群等規劃的實施，近年來，西安吸納了更多的人口資源。

石家莊人口增長由負轉正。2022年末全市常住總人口1,122.35萬人，比上年末增加1.88萬人。

北京 深圳 上海

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