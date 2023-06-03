滬深交易所明確GDR發行條件 何時重啟審批受關注

大陸監管機構對境內上市公司境外發行全球存托憑證（GDR）進一步規範，滬深交易所明確境外發行上市GDR應當符合的條件中，包括在滬深交易所上市滿1年，市值不低於人民幣200億元。

據不完全統計，截至6月2日，今年A股市場共有38家上市公司公告發行GDR相關最新安排。從上市目的地來看，永太科技擬登陸英國倫敦證券交易所，三一重工擬登陸德國法蘭克福證券交易所，剩餘36家企業均瞄準瑞士證券交易所。

今年3月中旬，彭博社引述知情人士指稱，中國大陸證券監管機構正在暫緩批准新的GDR發行申請。暫停發行的部分原因是擔心中國大陸投資者購買了相當一部分的GDR，後來在其國內市場將這些ADR轉換為現股，從中套利。

主要在瑞士蘇黎世上市的全球存托憑證傾向於折價交易，120天後，它們就可以與大陸的A股股票互換，或有套利空間。

上述知情人士當時說，政策制定者擔心，如果投資者將所持ADR轉換為價格較高的A股並拋售，預計在蘇黎世發行的ADR可能會給陸股帶來巨大的下行壓力。

而滬深交易所2日均發布進一步優化互聯互通存托憑證業務機制，並向社會公開徵求意見，是否很快就會重啟ADR審批，也受到關注。