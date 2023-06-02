陸媒：黃仁勳或於6月6日訪問上海

據上海證券報報導，上證報的記者從一位輝達相關人士處獲悉，輝達的共同創辦人兼CEO黃仁勳或將於下週二，即6月6日到訪上海。不過，黃仁勳昨在台公開受訪時，仍表示是否訪陸尚未決定。

另陸媒《中國企業家》網則報導，知情人士透露，黃仁勳到訪後，將與騰訊、字節跳動等科技企業的高管舉行會面。其訪華行程還可能包括與理想汽車、比亞迪和小米的會面。

在此之前，蘋果的CEO庫克、高通CEO艾蒙、三星掌門人李在鎔、光刻機巨頭ASML總裁溫寧克都曾在今年到訪中國大陸。

另有知情人士告訴《中國企業家》，在上海匆匆一夜後，6月1日上午10點，馬斯克從上海虹橋T1起飛，返回美國德州。馬斯克剛走，黃仁勳就準備登陸，兩人的前後行程被陸媒解讀為西方企業訪陸絡繹不絕。