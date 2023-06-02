連3年 深圳電網 用電破2000萬千瓦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

5月30日17時08分，深圳電網最高用電負荷達到2054.32萬千瓦，同比增長17.7%，這是深圳電網用電負荷連續第三年突破2000萬千瓦，也是歷史上首次在5月份超過2000萬千瓦，較2022年提前了45天。

新華社報導，據悉，今年以來，隨著深圳市經濟發展持續穩健向好，尤其是進入5月份，加上氣溫升高因素，全社會用電負荷、用電量持續快速攀升。南方電網深圳供電局數據顯示，今年截至5月29日，深圳全社會用電量達374.94億千瓦時，同比增長3.69%。

其中，生產和消費成為拉動用電增長的重要力量。在生產製造領域，光伏（太陽能）設備及元器件製造行業用電量同比增長32.30%，新能源車整車製造業用電量同比增長10.31%，電腦製造業用電量同比增長4.38%；在日常消費領域，居民用電量同比增長3.77%，第三產業用電量同比增長11.46%。

近日，受副熱帶高壓和颱風「瑪娃」外圍下沉氣流影響，深圳市持續高溫，並於29日、30日接連發布高溫黃色預警和高溫橙色預警，空調等降溫設備用電負荷攀升，使用電量增長明顯。

南方電網深圳供電局將持續協同發電、電網、需求「三端」發力，通過加強負荷分析預測、優化電網運行方式、統籌優化省區間餘缺調劑等措施，確保電網安全穩定運行和電力可靠供應。

深圳 高溫 颱風

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