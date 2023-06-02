陸快遞業務量 今年已500億件

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
今年大陸快遞業務量已達500億件。圖為北京物流快遞末端加緊處理積壓快件。（中新社）
今年大陸快遞業務量已達500億件。圖為北京物流快遞末端加緊處理積壓快件。（中新社）

中國大陸國家郵政局監測數據顯示，截至5月31日，2023年大陸快遞業務量已達500億件，比2019年達到500億件提前了155天，比2022年提前了27天。

中新社報導，中國大陸國家郵政局6月1日表示，從39天突破100億件，到5個月突破500億件，快遞業務量月均「百億級」增長的背後，是大陸經濟活力的縮影與寫照。 　　

「快遞進廠」模式成為快遞業發展新動能。在河北滄州，郵政管理部門指導快遞企業把寄遞服務融入到產業鏈和供應鏈的前端，積極打造入廠物流、倉配一體化等模式，服務工藝玻璃製品的生產銷售，年發貨量超3000萬件，助力工藝玻璃產品暢銷大陸並遠銷海外50多個國家和地區，支撐年產值達8億元人民幣。 　　

大陸國家郵政局介紹，今年以來，快遞企業綜合運用海、陸、空等多種運輸方式，推動快遞出海再上層樓，完善了RCEP（區域全面經濟夥伴協定）區域服務網路，提升了一帶一路的輻射帶動能力。

目前陸運專線連接東南亞，鐵路專列直達中亞、貨運航線直飛歐美。　

當前，郵政快遞業正在全力迎戰618年中業務旺季。主要品牌寄遞企業大力提升數位化運營水平，積極調配人力、車輛及航空運力等資源，加快運用全自動分揀、無人倉、無人車、無人機等設備和技術，以提升整體生產服務保障能力。

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