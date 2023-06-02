渤海油田高壓注氣平台 提前投用

根據中國海油天津分公司消息，渤海油田首個高壓注氣平台——渤中19-6凝析氣田試驗區開發項目（第二階段）BOP平台提前10天實現投用。投用後，氣田將採用循環注氣方式開發，對提高氣田凝析油採收率具有重要意義，為中國大陸海上氣田高壓循環注氣開發奠定了堅實基礎。

中新社報導，渤中19-6BOP平台為4腿天然氣增壓平台，設計重量約5100噸，高度相當於6層樓，投影面積約5個籃球場大小。平台搭載兩台燃氣驅動注氣壓縮機，出口壓力可達50MPa，是目前中國大陸壓力最高的海上高壓燃驅注氣壓縮機。

項目建設階段，面對核心設備工藝開發挑戰大、耐高壓設備材料選擇難度高、施工質量要求高等諸多挑戰，項目團隊集中優勢資源，進行聯合技術攻關，首次開展超臨界高凝析性天然氣多級壓縮工藝設計，自主完成核心設備設計、成撬、調試各階段工作，多項突破填補中國海上氣田開發技術空白。

為確保耐高壓設備及工藝管線建造質量，項目團隊開展全生命周期質量風險管控。在大壁厚高壓雙相不銹鋼管線焊接中，通過自主開發焊接工藝，反復進行焊接實驗，成功實現大陸國產焊材應用，焊接一次合格率達98%以上。