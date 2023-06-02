陸北方連日降雨 官方部署搶收小麥

根據5月31日中國大陸農業農村部消息，近日，農業農村部緊急部署，科學應對「爛場雨」天氣，要求抓好小麥搶收和烘乾晾曬。

「爛場雨」是指小麥成熟收穫期間出現的大範圍連陰雨或暴雨，導致成熟的小麥和油菜籽粒發芽、黴變。

中新社報導，當前大陸小麥陸續進入集中收穫期。5月下旬，北方冬麥區出現大範圍持續降雨天氣過程，局地出現短時強降雨、大風、冰雹等強對流天氣，部分地區發生爛場雨，導致局部麥田倒伏或被淹、部分成熟小麥發芽黴變。近日，農業農村部印發緊急通知，要求相關省份科學應對爛場雨天氣，搶時抓好小麥搶收和烘乾晾曬。

農業農村部要求，及時搶排田間積水。要逐個田塊排查，對低窪積水地塊組織應急服務隊，調度適宜排澇機具，及時清理溝渠，排除田間積水，促進小麥生長恢復，便於機收。華北等地小麥還在灌漿期，要繼續抓好一噴三防全覆蓋實施，促進恢復生長，延長灌漿時間，最大限度減輕災害損失。

農業農村部強調，要科學調度機械搶收。協調落實好跨區機收免費通行政策，進一步細化優化服務保障措施，通過24小時機收熱線值班電話及時幫助解決困難問題、打通堵點卡點，確保作業農機暢通無阻、安全作業。要迅速組織應急作業隊，千方百計調集履帶式收割機參與受災地塊搶收，加強跨省協作和省內協同，第一時間可收能收盡收。

農業農村部提出，要抓好小麥烘乾晾曬。摸排糧食烘乾需求，發動國有糧庫、糧食收儲企業、供銷系統、農民合作社等多方力量，利用各類糧食烘乾機械，盡最大努力烘乾晾曬含水率高的小麥，盡量減少損失和黴變。要克服一切困難，保障烘乾機械能源供應，最大限度滿足烘乾需要。

針對發芽黴變的小麥，農業農村部要求加強排查處置，對發現麥粒萌動發芽的小麥田塊，幫助農民及時收穫、烘乾晾曬，組織糧食收購企業根據發芽程度分類收購，防止出現賣難情況。

對發生黴變的小麥，要妥善處置後，根據實際用作飼料、工業用途，避免直接流入口糧市場。對小麥繁種田，要登記品種、面積、農戶，確保種子質量安全，堅決防止不合格種子流入市場，給秋播小麥生產造成安全隱患。