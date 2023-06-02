南水北調東線 完成調水任務

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
南水北調東線北延工程完成2022年至2023年度調水任務。圖為位於江蘇省揚州市江都區的南水北調東線一期工程邵仙套閘、邵仙閘洞。（新華社）
南水北調東線北延工程完成2022年至2023年度調水任務。圖為位於江蘇省揚州市江都區的南水北調東線一期工程邵仙套閘、邵仙閘洞。（新華社）

根據中國南水北調集團有限公司消息，南水北調東線2022年至2023年度蘇魯省界調水於5月29日結束，共向山東省調水8.5億立方公尺；南水北調東線北延應急供水工程31日20時完成2022年至2023年度調水任務，共向黃河以北調水2.77億立方公尺。

新華社報導，大陸南水北調東線調水有效緩解了北方受水區水資源短缺狀況，為2023年京杭大運河全線貫通補水提供了主力水源，產生了較好的經濟、社會、生態效益。

南水北調集團相關負責人表示，南水北調集團高度重視東線調水工作，加強調水協調督導，解決制約調水關鍵問題；加強受水區用水需求溝通協調，督促細化優化工程運行調度；強化安全運行管理，加密工程巡查管護，及時消除安全隱患，確保工程安全、供水安全、水質安全。

南水北調東線2022年至2023年度蘇魯省界調水，是東線自2013年正式通水以來的第十個調水年度，工程累計抽調江水量416億立方公尺，使沿線25個大中城市、8359萬人受益，在優化水資源配置、保障群眾飲水安全、復甦河湖生態環境、暢通南北經濟循環方面起到了重要作用。

南水北調東線北延工程2022年至2023年度調水，是該工程試通水以來開展的第四次調水。與往年相比，本年度調水啟動時間早——2022年12月9日啟動，開啟了該工程冰期輸水的先河；調水時間長——不間斷調度運行174天、創造了該工程調水時間最長紀錄；調水量大——僅向冀津調水即達2.38億立方公尺，創該工程歷次調水量之最；助力京杭大運河2023年全線水流貫通——補水1.45億立方公尺，是2023年京杭大運河全線貫通的最大補水水源。

水資源 水質

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